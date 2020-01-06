Саратовцев зовут на бесплатные квесты в парк «Россия — моя история»
Для участия нужно записаться
Фото со страницы парка «Россия — моя история» в соцсети
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Саратовцев завтра, 7 января, приглашают в парк «Россия — моя история» на день открытых дверей «Волшебство на Рождество».
Гостям обещают, что они смогут бесплатно прогуляться по мультимедийным экспозициям, а также посетить квесты.
В 12:00 — для младших школьников «По следам великого Рюрика», а в 15:00 — квест «Тайна династии Романовых» для учащихся средних и старших классов.
Квесты также бесплатны, но для участия надо записаться по номеру (8452) 69-50-34.
ИСТОЧНИК KP.RU