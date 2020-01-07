На Рождество в Саратовской области будет туман и мелкий мокрый снег
Температура не поднимется выше -1 градуса
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В Саратовской области сегодня, 7 января, пройдет небольшой и умеренный снег, в том числе мокрый, а также морось.
- Погода будет облачной. Местами — густой туман с видимостью 500 и менее метров, гололедица, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Температура не поднимется выше -1 градуса, а в среднем будет -1…-6. Ветер подует с юго-запада со скоростью 3–8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU