С нового года на пожарах в Саратовской области погибли пять человек

6 Янв. 2020 2020-01-06T13:09:48+03:00

Изменить размер текста: A A

С начала 2020 года в Саратовской области случилось 63 пожара, на них погибли пять человек, один — пострадал.

- В регионе проводится комплекс надзорно-профилактических мероприятий. Ежедневно в нем задействованы более 2 тыс. человек — подразделения МЧС, органы власти, социальной защиты и другие. Идет взаимодействие с 1 670 старостами сел, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС области.

Также проверки проведены в отношении 535 мест, в которых проводятся праздники для детей, и 228 культовых объектов, задействованных в проведении Рождественских богослужений. Во время мероприятий планируется задействовать более 250 человек личного состава федеральной противопожарной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU