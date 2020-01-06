На энгельсский МПК после Нового года поступило 23 тыс. бутылок из-под шампанского

6 Янв. 2020 2020-01-06T12:37:51+03:00

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На энгельсский мусороперерабатывающий комплекс с 1 по 3 января поступило более 23 тыс. бутылок из-под шампанского, они были отобраны из общего потока ТКО. Об этом «КП-Саратов» сообщили в региональном операторе.

- Стеклу не свойственно биологическое разложение. Обычной бутылке из-под шампанского для этого потребуется не менее 1 тыс. лет, но стеклобой полностью перерабатываемый материал. Мы отбираем его на наших производственных объектах в Энгельсском и Балаковском районах, так что в зоне работы Регоператора такой вид загрязнения экосистемы сведен к минимуму, — отметил замдиректора по производству саратовского филиала АО «Управление отходами» Игорь Кузин.

Отмечается, что сырье на энгельсском и балаковском МПК отбирается автоматами оптической сортировки. Благодаря им извлекаются 18 полезных фракций из общего потока коммунальных отходов. Сортировка сокращает нагрузку на карты полигонов, повышается экологическая безопасность среды в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU