После кражи дорогого телефона в Энгельсе полиция просит не пить с малознакомыми
В Энгельсе полиция вчера, 5 января, раскрыла кражу телефона за 35 тыс. рублей.
- Вечером 4 декабря от 25-летнего парня поступило заявление, что днем ранее в квартире на улице Полтавская у него свободно украли Huawei P20 Pro, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Полиция возбудила уголовное дело и задержала 23-летнего ранее не судимого гражданина и изъяла у него украденную технику, а ему самому выписала подписку о невыезде.
Полиция напоминает гражданам, что не надо оставлять свои вещи без присмотра и пить в малознакомой компании. Злоупотребление спиртным может легко превратить вас в жертву, а может и в преступника.
Если принятые меры все же не помогли, обращайтесь к правоохранителям по номеру 02, 102 с мобильного. Чем раньше вы сообщите о случившемся, тем больше шансов поймать злоумышленника.
ИСТОЧНИК KP.RU