После кражи дорогого телефона в Энгельсе полиция просит не пить с малознакомыми

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:46:35+03:00

Злоупотребление спиртным может легко превратить вас в жертву, а может и в преступника

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В Энгельсе полиция вчера, 5 января, раскрыла кражу телефона за 35 тыс. рублей.

- Вечером 4 декабря от 25-летнего парня поступило заявление, что днем ранее в квартире на улице Полтавская у него свободно украли Huawei P20 Pro, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 23-летнего ранее не судимого гражданина и изъяла у него украденную технику, а ему самому выписала подписку о невыезде.

Полиция напоминает гражданам, что не надо оставлять свои вещи без присмотра и пить в малознакомой компании. Злоупотребление спиртным может легко превратить вас в жертву, а может и в преступника.

Если принятые меры все же не помогли, обращайтесь к правоохранителям по номеру 02, 102 с мобильного. Чем раньше вы сообщите о случившемся, тем больше шансов поймать злоумышленника.

ИСТОЧНИК KP.RU