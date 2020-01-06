Сегодня вечером центр Саратова перекроют для автомобилей
Сегодня вечером, 6 января, центр Саратова перекроют для автомобилистов.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на девяти улицах будет временно ограничена остановка, стоянка и движение машин.
Это связано с безопасностью движения пешеходов во время празднования Рождества Христова. Ограничение начнет действовать с 20:00 и до окончания празднования. Исключение составляет только транспорт, задействованный в мероприятии, аварийно-технических и оперативных служб.
Список улиц, на которых действует запрет остановки, стоянки и проезда:
- Московская на участке дороги от Чернышевского до Лермонтова;
- Лермонтова на участке дороги от Московской до Челюскинцев;
- Музейная площадь на участке дороги от Московской до Челюскинцев;
- М. Горького на участке дороги от Б. Горной до Зарубина;
- Большая Горная на участке дороги от М. Горького до Симбирской;
- Зарубина на участке дороги от М. Горького до Симбирской;
- Соколовая на участке дороги от Веселой до Рогожина;
- Рогожина на участке дороги от Б. Горной до Соколовой;
- Веселая на участке дороги от Б. Горной до Соколовой;
ИСТОЧНИК KP.RU