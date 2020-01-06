Сегодня вечером центр Саратова перекроют для автомобилей

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:50:00+03:00

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Сегодня вечером, 6 января, центр Саратова перекроют для автомобилистов.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на девяти улицах будет временно ограничена остановка, стоянка и движение машин.

Это связано с безопасностью движения пешеходов во время празднования Рождества Христова. Ограничение начнет действовать с 20:00 и до окончания празднования. Исключение составляет только транспорт, задействованный в мероприятии, аварийно-технических и оперативных служб.

Список улиц, на которых действует запрет остановки, стоянки и проезда:

- Московская на участке дороги от Чернышевского до Лермонтова;

- Лермонтова на участке дороги от Московской до Челюскинцев;

- Музейная площадь на участке дороги от Московской до Челюскинцев;

- М. Горького на участке дороги от Б. Горной до Зарубина;

- Большая Горная на участке дороги от М. Горького до Симбирской;

- Зарубина на участке дороги от М. Горького до Симбирской;

- Соколовая на участке дороги от Веселой до Рогожина;

- Рогожина на участке дороги от Б. Горной до Соколовой;

- Веселая на участке дороги от Б. Горной до Соколовой;

ИСТОЧНИК KP.RU