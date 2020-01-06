Безработный рецидивист украл из магазина на Тархова новогодние подарки

6 Янв. 2020 2020-01-06T10:29:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Солнечном полиция вчера, 5 января, раскрыла кражу новогодних подарков.

- С заявлением о преступлении 9 декабря обратился 34-летний администратор магазина на Тархова и рассказал, что кто-то украл из торгового зала два детских новогодних подарка на сумму чуть более 1,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Полиция возбудила уголовное дело и задержала 38-летнего безработного и ранее судимого за разбой, наркопреступление и кражу мужчину. Гражданин признался в содеянном. Ему выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU