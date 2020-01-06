Безработный рецидивист украл из магазина на Тархова новогодние подарки
Сумма ущерба составила чуть более 1,5 тыс. рублей
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В Солнечном полиция вчера, 5 января, раскрыла кражу новогодних подарков.
- С заявлением о преступлении 9 декабря обратился 34-летний администратор магазина на Тархова и рассказал, что кто-то украл из торгового зала два детских новогодних подарка на сумму чуть более 1,5 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Полиция возбудила уголовное дело и задержала 38-летнего безработного и ранее судимого за разбой, наркопреступление и кражу мужчину. Гражданин признался в содеянном. Ему выписали подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU