У жителей Заводского до вечера отключили воду

6 Янв. 2020 2020-01-06T11:06:49+03:00

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В Заводском районе Саратова сегодня, 6 января, отключили воду.

- Ориентировочно до 20:00 водоснабжения не будет у жителей домов по улицам Миллеровская и Огородная от Большого Динамовского до 11-го Динамовского проезда, Большой Динамовский, 5, 6 и 7-й Динамовские проезды от Миллеровской до Омской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».

Отключение связано с ремонтом городского водопровода.

ИСТОЧНИК KP.RU