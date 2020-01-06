У жителей Заводского до вечера отключили воду
Это связано с ремонтом городского водопровода
Изменить размер текста:
В Заводском районе Саратова сегодня, 6 января, отключили воду.
- Ориентировочно до 20:00 водоснабжения не будет у жителей домов по улицам Миллеровская и Огородная от Большого Динамовского до 11-го Динамовского проезда, Большой Динамовский, 5, 6 и 7-й Динамовские проезды от Миллеровской до Омской, — сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС».
Отключение связано с ремонтом городского водопровода.
ИСТОЧНИК KP.RU