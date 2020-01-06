Три человека пострадали в ДТП двух ВАЗов в Энгельсе
Авария произошла ночью
Фото ГИБДД Энгельса
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В Энгельсе сегодня ночью, 6 января, столкнулись два автомобиля.
- В 01:30 у дома №37 по улице Нестерова 31-летний водитель ВАЗ-2114 при развороте не предоставил преимущества 21-летнему парню, также двигавшемуся на «четырнадцатой», — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса.
В результате ДТП пострадал виновник аварии и его пассажир, а также человек из салона второго авто.
ИСТОЧНИК KP.RU