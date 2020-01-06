Сбежавшие из детдома в Балакове девочки нашлись в Саратове

6 Янв. 2020 2020-01-06T09:09:28+03:00

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В Саратове вчера, 5 января, нашлись сбежавшие из балаковского центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей девочки.

- По предварительным данным, с ними все в порядке, они здоровы, — сообщила «КП-Саратов» уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя.

Предполагается, что девочки скрывались у друзей.

Напомним, Мария Ш. и Анастасия Г. пропали из центра днем 2 января. Сотрудники детдома начали самостоятельно искать подростков, в том числе через соцсети и родственников. И только после череды неудач они обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU