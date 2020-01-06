2020-01-06T09:09:28+03:00
Общество

Сбежавшие из детдома в Балакове девочки нашлись в Саратове

По предварительным данным, девочки в порядке
Ольга Симонова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В Саратове вчера, 5 января, нашлись сбежавшие из балаковского центра психолого-педагогического и медико-социального сопровождения детей девочки.

- По предварительным данным, с ними все в порядке, они здоровы, — сообщила «КП-Саратов» уполномоченный по правам ребенка Саратовской области Татьяна Загородняя.

Предполагается, что девочки скрывались у друзей.

Напомним, Мария Ш. и Анастасия Г. пропали из центра днем 2 января. Сотрудники детдома начали самостоятельно искать подростков, в том числе через соцсети и родственников. И только после череды неудач они обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин анонсировал строительство корпуса санатория в Пугачеве и грязелечебницы в Чапаевке
Панков: Понимая актуальность проекта Володина, продолжаем мониторинг состояния тротуаров
Саратовцев зовут на бесплатные квесты в парк «Россия — моя история»
Под Саратовом водитель «Калины» врезался в грузовик
Рецидивист из Бобровки обворовал дом на станции Карамыш
С нового года на пожарах в Саратовской области погибли пять человек
На энгельсский МПК после Нового года поступило 23 тыс. бутылок из-под шампанского
В Саратове закрывается гипермаркет «Карусель»
Снег с улиц Саратова убирают 186 машин
После кражи дорогого телефона в Энгельсе полиция просит не пить с малознакомыми
На ВСО в Саратове отключили водоснабжение
Сегодня вечером центр Саратова перекроют для автомобилей
Безработный рецидивист украл из магазина на Тархова новогодние подарки
У жителей Заводского до вечера отключили воду
Нашедший на улице Балакова банковскую карту парень попал под статью
Три человека пострадали в ДТП двух ВАЗов в Энгельсе
В Саратове росгвардейцы привезли корм в собачий приют
Сбежавшие из детдома в Балакове девочки нашлись в Саратове
В Саратове мужчина травил соседей аммиаком через дырки в полу
В Саратове водитель ВАЗ-2115 погиб в столкновении со столбом
В понедельник в Саратовской области пойдет снег
Площадь пожара на складе у Сенного рынка составила более 100 кв. м
В Саратове горит склад у Сенного рынка
В Саратове мужчина признался, что забил собутыльника на Новый год
Саратовец вызвал спасателей на Осипова вызволять привидевшуюся женщину
Под Саратовом женщина заявила о краже техники и 9 метров трубы
В Рождественскую ночь в Саратове будет ходить общественный транспорт
Из-за ремонта на сетях «Т Плюс» 3,5 тыс. саратовцев остались без отопления
Продавщица в Энгельсе под Новый год лишилась цепочки с крестиком за 50 тыс. рублей