В Саратове мужчина травил соседей аммиаком через дырки в полу
В Саратове 58-летний мужчина травил соседей квартирой выше аммиаком.
Инцидент произошел в доме №18 по улице Челюскинцев. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», въехавшая полтора года назад в жилище семья уже как пару месяцев чувствовала неприятный химический запах. Недавно он усилился, и люди стали спать с открытыми окнами.
Дошло до того, что 2 января потерпевшие не выдержали и вызвали полицию. На место приехали также специалисты горспаса. Они обнаружили компрессор, подключенный к бутылке с жидкостью, находившейся у 58-летнего соседа снизу. Вещество шло по пяти трубкам, которые он вставил в просверленные между полом и потолком отверстия.
Взятые в квартире пробы подтвердили превышение предельно допустимой концентрации. Полиция проводит проверку, а мужчину, устроившего это, отправили в медучреждение.
Отмечается, что конфликтов у соседей не было.
ИСТОЧНИК KP.RU