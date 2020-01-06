В Саратове мужчина травил соседей аммиаком через дырки в полу

6 Янв. 2020 2020-01-06T08:47:41+03:00

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В Саратове 58-летний мужчина травил соседей квартирой выше аммиаком.

Инцидент произошел в доме №18 по улице Челюскинцев. Как сообщает портал «ЧП-Саратов», въехавшая полтора года назад в жилище семья уже как пару месяцев чувствовала неприятный химический запах. Недавно он усилился, и люди стали спать с открытыми окнами.

Дошло до того, что 2 января потерпевшие не выдержали и вызвали полицию. На место приехали также специалисты горспаса. Они обнаружили компрессор, подключенный к бутылке с жидкостью, находившейся у 58-летнего соседа снизу. Вещество шло по пяти трубкам, которые он вставил в просверленные между полом и потолком отверстия.

Взятые в квартире пробы подтвердили превышение предельно допустимой концентрации. Полиция проводит проверку, а мужчину, устроившего это, отправили в медучреждение.

Отмечается, что конфликтов у соседей не было.

ИСТОЧНИК KP.RU