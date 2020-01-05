2020-01-05T17:02:21+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина признался, что забил собутыльника на Новый год

Злоумышленнику предъявлено обвинение
Ольга Симонова
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Обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, признал свою вину.

Напомним, тело мужчины было обнаружено 1 января 2020 года в квартире дома на Ново-Астраханском шоссе.

По версии следствия, злоумышленник 31 декабря готовился отмечать праздник в компании сожительницы и 47-летнего приятеля. Незадолго до боя курантов, пожилой мужчина отправился в магазин. Уходя, он попросил гостя не ложиться на постель из-за неопрятного вида, но тот не послушал.

Вернувшись, хозяин дома увидел приятеля спящим, стащил с кровати и начал бить руками и ногами по телу и голове, а после выплеска агрессии пригласил за стол. Позже избитый уснул на полу.

Проснувшись на следующее утро, сожители обнаружили мужчину погибшим и вызвали полицию со «скорой».

Правоохранители возбудили уголовное дело и задержали 62-летнего гражданина, которому предъявили обвинение в преступлении. Судмедэкспертиза установила, что причиной смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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