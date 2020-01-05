Саратовец вызвал спасателей на Осипова вызволять привидевшуюся женщину
Мужчина оказался в неадекватном состоянии
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Сегодня, 5 января, спасатели выезжали на вызов о якобы попавшей в трубу женщине.
Как сообщили в облспасе, в экстренные службы обратился 34-летний мужчина.
Когда спасатели приехали, оказалось, что гражданин находится в неадеквате, в беду никто не попал, а застрявшая ему мерещится. Ранее заявитель пытался попасть в одну из квартир дома №12 по улице Осипова.
Мужчину забрала полиция, после его, вероятно, передадут врачам.
На месте работали сотрудники облспаса, горспаса, полиции и «скорой помощи».
ИСТОЧНИК KP.RU