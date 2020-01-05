2020-01-05T14:41:52+03:00
Происшествия

Под Саратовом женщина заявила о краже техники и 9 метров трубы

Подозреваемым в преступлении стал 30-летний рецидивист
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Петровском районе Саратовской области полиция вчера, 4 января, задержала подозреваемого в краже.

- Заявление 38-летней женщины, проживающей в поселке Пригородный, поступило 3 января. Она рассказала, что неизвестные в период с 29 декабря по 2 января взломали замок в нежилом доме в переулке Кирова в Петровске и украли оттуда стиральную машину, газовую плиту, холодильник и фрагмент трубы отопления диаметром 50 мм и длиной 9 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители разыскали подозреваемого — 30-летнего рецидивиста, доставили его в отдел и изъяли похищенное. На время расследования мужчина отправился под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Площадь пожара на складе у Сенного рынка составила более 100 кв. м
В Саратове горит склад у Сенного рынка
В Саратове мужчина признался, что забил собутыльника на Новый год
Саратовец вызвал спасателей на Осипова вызволять привидевшуюся женщину
Под Саратовом женщина заявила о краже техники и 9 метров трубы
В Рождественскую ночь в Саратове будет ходить общественный транспорт
Из-за ремонта на сетях «Т Плюс» 3,5 тыс. саратовцев остались без отопления
Продавщица в Энгельсе под Новый год лишилась цепочки с крестиком за 50 тыс. рублей
В Саратове отключили воду двум домам
Под Саратовом мужчина угнал ВАЗ мужа односельчанки
Шесть улиц в центре Саратова остались до утра без отопления
На уборку улиц Саратова в воскресенье вышли 126 рабочих
В Балакове полиция подозревает мужчину в поджоге иномарок жителей Геленджика и Подмосковья
Вячеслав Володин рассказал о развитии производства в Саратовской области
В сауне на Московской у женщины украли 15 тыс. рублей
Николай Панков празднует юбилей
В воскресенье Саратовскую область ожидает мокрый снег
В Саратовской области ищут пропавшего пенсионера из Кирова
В Энгельсе на один день ограничат движение на улице Пушкина
Известно расписание трамваев №11 в Саратове
На пожаре в Заводском районе Саратова погибла женщина
В Энгельсе спасатели вытащили собаку из выгребной ямы
В новогодние праздники на маршруты вышли более 300 мусоровозов
В Татищевском районе женщина на Mazda 6 устроила ДТП
В Саратове прошел турнир по шахматам
В столкновении иномарок в Татищевском районе пострадали трое взрослых и ребенок
В Саратове за год прошли 233 сельхозярмарки выходного дня
Спасатели доставили покалеченного пенсионера с Зеленого острова