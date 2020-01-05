Под Саратовом женщина заявила о краже техники и 9 метров трубы

5 Янв. 2020 2020-01-05T14:41:52+03:00

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В Петровском районе Саратовской области полиция вчера, 4 января, задержала подозреваемого в краже.

- Заявление 38-летней женщины, проживающей в поселке Пригородный, поступило 3 января. Она рассказала, что неизвестные в период с 29 декабря по 2 января взломали замок в нежилом доме в переулке Кирова в Петровске и украли оттуда стиральную машину, газовую плиту, холодильник и фрагмент трубы отопления диаметром 50 мм и длиной 9 метров, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Правоохранители разыскали подозреваемого — 30-летнего рецидивиста, доставили его в отдел и изъяли похищенное. На время расследования мужчина отправился под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU