Из-за ремонта на сетях «Т Плюс» 3,5 тыс. саратовцев остались без отопления
Подача теплоресурса отключена 20 жилым домам
Фото ГУ МЧС по Саратовской области
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В Саратове сегодня, 5 января, отключили отопление из-за ремонта на теплотрассе «Т Плюс» на Мичурина, 112.
- В зону отключения входят 20 жилых домов разной этажности с населением 3 581 человек, из них 669 — дети. В зону понижения попадает один социально-значимый объект, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.
Напомним, отопления нет в домах на улицах Радищева, Мичурина, Провиантская, Чернышевского и других. Энергетики отмечают, что закончить ремонт и подать ресурс планируется завтра утром.
ИСТОЧНИК KP.RU