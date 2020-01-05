Из-за ремонта на сетях «Т Плюс» 3,5 тыс. саратовцев остались без отопления

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:42:43+03:00

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В Саратове сегодня, 5 января, отключили отопление из-за ремонта на теплотрассе «Т Плюс» на Мичурина, 112.

- В зону отключения входят 20 жилых домов разной этажности с населением 3 581 человек, из них 669 — дети. В зону понижения попадает один социально-значимый объект, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона.

Напомним, отопления нет в домах на улицах Радищева, Мичурина, Провиантская, Чернышевского и других. Энергетики отмечают, что закончить ремонт и подать ресурс планируется завтра утром.

ИСТОЧНИК KP.RU