Продавщица в Энгельсе под Новый год лишилась цепочки с крестиком за 50 тыс. рублей
Подозреваемого поймала полиция и ОМОН
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Энгельсская полиция и ОМОН Росгвардии вчера, 4 января, поймали подозреваемого в ограблении, совершенном еще 26 декабря.
- Заявление 44-летней продавщицы поступило в тот же день. Она рассказала, что в магазине на улице Полтавская неизвестный открыто похитил у нее золотую цепочку с крестиком за 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Правоохранители по подозрению в грабеже задержали 33-летнего рецидивиста.
ИСТОЧНИК KP.RU