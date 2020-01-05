Продавщица в Энгельсе под Новый год лишилась цепочки с крестиком за 50 тыс. рублей

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:30:18+03:00

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Энгельсская полиция и ОМОН Росгвардии вчера, 4 января, поймали подозреваемого в ограблении, совершенном еще 26 декабря.

- Заявление 44-летней продавщицы поступило в тот же день. Она рассказала, что в магазине на улице Полтавская неизвестный открыто похитил у нее золотую цепочку с крестиком за 50 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Правоохранители по подозрению в грабеже задержали 33-летнего рецидивиста.

ИСТОЧНИК KP.RU