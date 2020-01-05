Под Саратовом мужчина угнал ВАЗ мужа односельчанки
Машину нашли на одной из улиц целой
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В Балтайском районе Саратовской области полиция вчера, 4 января, начала расследовать угон авто.
- Заявление 37-летней жительницы села Садовка поступило в тот же день. Она рассказала, что в 11:35 ее 33-летний односельчанин-рецидивист воспользовался оставленными ключами от ее дома и угнал ВАЗ-21213, который принадлежит ее мужу, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.
Полицейские приняли заявление и нашли машину целой на улице Ленина, а мужчину доставили в отдел. Проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU