Под Саратовом мужчина угнал ВАЗ мужа односельчанки

5 Янв. 2020 2020-01-05T11:04:59+03:00

Машину нашли на одной из улиц целой

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В Балтайском районе Саратовской области полиция вчера, 4 января, начала расследовать угон авто.

- Заявление 37-летней жительницы села Садовка поступило в тот же день. Она рассказала, что в 11:35 ее 33-летний односельчанин-рецидивист воспользовался оставленными ключами от ее дома и угнал ВАЗ-21213, который принадлежит ее мужу, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД.

Полицейские приняли заявление и нашли машину целой на улице Ленина, а мужчину доставили в отдел. Проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU