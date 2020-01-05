Шесть улиц в центре Саратова остались до утра без отопления

5 Янв. 2020 2020-01-05T10:45:14+03:00

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Сегодня, 5 января, в Саратове из-за аварии на теплотрассе во дворе дома на Мичурина, 112 нескольким улицам отключили отопление.

Без тепла остались жители множества домов на улицах Мичурина, Провиантская, Радищева, Советская, Соборная и Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс», трубы будут ремонтировать пять единиц спецтехники и 18 человек.

Закончить работы и подать тепло в дома планируется ориентировочно в 06:00 6 января.

Между тем жителей и автомобилистов просят соблюдать безопасность вблизи места ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU