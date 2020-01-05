2020-01-05T10:45:14+03:00
Общество

Шесть улиц в центре Саратова остались до утра без отопления

Энергетики ведут ремонт на улице Мичурина, 112
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 5 января, в Саратове из-за аварии на теплотрассе во дворе дома на Мичурина, 112 нескольким улицам отключили отопление.

Без тепла остались жители множества домов на улицах Мичурина, Провиантская, Радищева, Советская, Соборная и Чернышевского.

Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс», трубы будут ремонтировать пять единиц спецтехники и 18 человек.

Закончить работы и подать тепло в дома планируется ориентировочно в 06:00 6 января.

Между тем жителей и автомобилистов просят соблюдать безопасность вблизи места ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Рождественскую ночь в Саратове будет ходить общественный транспорт
Из-за ремонта на сетях «Т Плюс» 3,5 тыс. саратовцев остались без отопления
Продавщица в Энгельсе под Новый год лишилась цепочки с крестиком за 50 тыс. рублей
В Саратове отключили воду двум домам
Под Саратовом мужчина угнал ВАЗ мужа односельчанки
Шесть улиц в центре Саратова остались до утра без отопления
На уборку улиц Саратова в воскресенье вышли 126 рабочих
В Балакове полиция подозревает мужчину в поджоге иномарок жителей Геленджика и Подмосковья
Вячеслав Володин рассказал о развитии производства в Саратовской области
В сауне на Московской у женщины украли 15 тыс. рублей
Николай Панков празднует юбилей
В воскресенье Саратовскую область ожидает мокрый снег
В Саратовской области ищут пропавшего пенсионера из Кирова
В Энгельсе на один день ограничат движение на улице Пушкина
Известно расписание трамваев №11 в Саратове
На пожаре в Заводском районе Саратова погибла женщина
В Энгельсе спасатели вытащили собаку из выгребной ямы
В новогодние праздники на маршруты вышли более 300 мусоровозов
В Татищевском районе женщина на Mazda 6 устроила ДТП
В Саратове прошел турнир по шахматам
В столкновении иномарок в Татищевском районе пострадали трое взрослых и ребенок
В Саратове за год прошли 233 сельхозярмарки выходного дня
Спасатели доставили покалеченного пенсионера с Зеленого острова