Шесть улиц в центре Саратова остались до утра без отопления
Энергетики ведут ремонт на улице Мичурина, 112
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Сегодня, 5 января, в Саратове из-за аварии на теплотрассе во дворе дома на Мичурина, 112 нескольким улицам отключили отопление.
Без тепла остались жители множества домов на улицах Мичурина, Провиантская, Радищева, Советская, Соборная и Чернышевского.
Как сообщили «КП-Саратов» в Саратовском филиале «Т Плюс», трубы будут ремонтировать пять единиц спецтехники и 18 человек.
Закончить работы и подать тепло в дома планируется ориентировочно в 06:00 6 января.
Между тем жителей и автомобилистов просят соблюдать безопасность вблизи места ремонта.
ИСТОЧНИК KP.RU