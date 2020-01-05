На уборку улиц Саратова в воскресенье вышли 126 рабочих

5 Янв. 2020 2020-01-05T12:43:52+03:00

С начала зимы на дороги города высыпали более 4,6 тыс. тонн смеси песка и соли

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В Саратове сегодня, 5 января, пешеходные зоны и улицы убирают 126 рабочих и 191 единица спецтехники.

- Особое внимание сотрудники МБУ «Служба благоустройства города» и МБУ «Дорстрой» уделяют спускам, подъемам и путепроводам, а территории, прилегающие к социально-значимым объектам, остановкам и пешеходным переходам, обрабатываются противогололедными материалами, — сообщили «КП-Саратов» в мэрии.

Всего с начала зимы рабочие высыпали на улицы Саратова более 4,6 тыс. тонн песко-соляной смеси и 3 тыс. реагентов.

ИСТОЧНИК KP.RU