В Балакове полиция подозревает мужчину в поджоге иномарок жителей Геленджика и Подмосковья

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:44:25+03:00

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Поздним вечером 3 января в ЕДДС поступило сообщение о поджоге двух автомобилей на улице Астраханская в Балакове.

- Полностью сгорели Nissan Almera, принадлежащая 64-летнему жителю Геленджика, и Skoda Octavia, чей владелец — 63-летний мужчина из поселка Белые Столбы Московской области, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Сейчас устанавливается сумма ущерба. Между тем в отдел полиции доставили 35-летнего подозреваемого, ранее судимого за наркопреступление.

В отношении него пока не возбудили уголовное дело, так как проводится экспертиза, которая установит причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU