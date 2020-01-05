В Балакове полиция подозревает мужчину в поджоге иномарок жителей Геленджика и Подмосковья
Поздним вечером 3 января в ЕДДС поступило сообщение о поджоге двух автомобилей на улице Астраханская в Балакове.
- Полностью сгорели Nissan Almera, принадлежащая 64-летнему жителю Геленджика, и Skoda Octavia, чей владелец — 63-летний мужчина из поселка Белые Столбы Московской области, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Сейчас устанавливается сумма ущерба. Между тем в отдел полиции доставили 35-летнего подозреваемого, ранее судимого за наркопреступление.
В отношении него пока не возбудили уголовное дело, так как проводится экспертиза, которая установит причины возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU