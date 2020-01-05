5 Янв. 2020 2020-01-05T09:36:39+03:00

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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин рассказал о развитии производства в Саратовской области в 2020 году, в том числе о планах по строительству следующей очереди металлургического завода и автокомбината, а также о заводе «Тролза» в Энгельсе. Пост об этом опубликовали сторонники спикера ГД на странице Volodin.Saratov в Instagram.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/753243" frameborder="0"></iframe> Вячеслав Володин рассказал о развитии производства в Саратовской области.

- Часто жители в том числе и в Instagram Volodin.Saratov комментируют, пишут и спрашивают, будет ли развиваться производство в регионе. Что делается для развития инвестиционного климата?

- Обсуждая законопроект о бюджете на следующий год, внесли в него поправку, и я надеюсь, что на будущий год и последующие годы у нас ситуация поменяется с решением вопроса инвестиций, развития предприятий и реализации проектов не только в нашем регионе, но и других субъектах Российской Федерации. Речь идет о том, что каждый регион должен 10% долга Министерству финансов перечислять на протяжении ближайших пяти лет. У Саратовской области этот долг составляет порядка 23-24 млрд рублей. Значит, 10% на будущий год нужно возвращать. Мы в рамках принятого решения предложили, чтобы возврат был 50% от этого объема, а вторые 50% можно использовать для реализации проектов в рамках государственно-частного партнерства. То есть те, кто хотел бы реализовать инвестпроекты в Саратовской области, смогут получить поддержку со стороны региональных органов власти. Будут подводиться дороги, электроэнергия, газ, вода, решаться другие вопросы, но в пределах этой суммы. Где-то на год у региона будет возможность выделять порядка 1 млрд. Это хорошее решение. Тем более, что до этого просто никаких возможностей не было. Ну и принят закон в первом чтении, речь идет о защите капиталовложений и поощрении инвестиций. Мы планируем на будущий год его рассмотреть во втором и принять в третьем чтении. У всех есть понимание, что этот законопроект крайне необходим. Поэтому я надеюсь, что с принятием этих двух законов мы сможем создать условия, которые позволят развивать бизнес, предприятия создавать. А это значит, новые рабочие места, это значит, новые отчисления в бюджет именно за счет такой поддержки.

- Ну что касается производств в регионе. Какие планы по расширению в следующем году?

- Мы обсуждали этот вопрос в Балакове. Проект, который, надеюсь, на будущий год будет инвесторами запущен в реализацию, — строительство следующей очереди металлургического завода и огромного автокомбината. Если говорить о мощности завода, количество работающих на котором будет составлять 4 000 человек, а объем средств с действующим предприятием по году составит где-то 80 млрд рублей. Это, конечно, очень большое предприятие. И если взять и спрогнозировать это на отчисление налогов, ну где-то плюсом, наверное, 4-6 млрд область и федеральный бюджет должны будут получать за счет реализации этого проекта. Если сюда еще добавить, что планируется создание крупного автокомбината на 1,5 тыс. рабочих мест, еще дополнительные рабочие места и отчисления. Но, еще раз подчеркну, это планы. Как они будут реализованы, посмотрим. Само то, что и в области, и в рамках Российской Федерации создаются условия для того, чтобы такие производства создавались, уже о многом говорит.

- Есть же еще планы, тоже по другому заводу в Балакове, да?

- Имеете в виду завод гидротурбин? Есть планы. Эта как раз тема звучала на встрече с руководством завода. В случае увеличения заказов вторая очередь будет строиться. Но давайте подождем. Необходимо все-таки здесь уже, когда мы говорим о прогнозах, опираться на такие более просчитанные предложения. Тем более, если речь идет о пакете заказов.

- Ну и завод в Энгельсе.

- Завод в Энгельсе «Тролза». Сегодня инвестор входит на это предприятие, и надеюсь, что будет его развивать. Об этом, во всяком случае, шел разговор, когда мы обсуждали этот вопрос. Если получится, «Тролза» должна вернуть себя имя, которое некогда у нее было. Имя предприятия не только российского значения, но и международного. Это все, в итоге, должно, безусловно, дать результат. В планах также реализация большого, если хотите, мегапроекта. Мы эту тему обсуждаем, в области мелиорации. Сегодня этот вопрос как никогда актуален, потому что у нас есть все, для того чтобы этот проект реализовать.

ИСТОЧНИК KP.RU