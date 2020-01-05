В сауне на Московской у женщины украли 15 тыс. рублей

5 Янв. 2020 2020-01-05T09:02:35+03:00

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В Волжском районе Саратова полиция вчера, 4 января, нашла подозреваемого в краже.

- 38-летняя безработная обратилась с заявлением в 22:35 3 января и рассказала, что неизвестные украли 15 тыс. рублей в период с 08:00 до 20:00 1 января. Преступление произошло в сауне на улице Московская, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Правоохранители приняли заявление, возбудили уголовное дело и поймали 30-летнего рецидивиста. Мужчина рассказал, что деньги успел потратить.

Подозреваемому выписали подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU