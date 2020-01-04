В Саратовской области ищут пропавшего пенсионера из Кирова
О местонахождении мужчины ничего не известно с октября
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В октябре в Кирове пропал 62-летний Сергей Селезнев.
Как сообщили «КП-Саратов» в поисковом отряде «Лиза Алерт», о его местонахождении ничего не известно с октября.
Приметы мужчины: рост 170 см, худощавое телосложение, темные длинные волосы, зачесанные назад, карие глаза.
Предположительно он был одет в черные джинсы, куртку с капюшоном, шапку и ботинки этого же цвета.
Пенсионер может находится в Саратовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU