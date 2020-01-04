На пожаре в Заводском районе Саратова погибла женщина

4 Янв. 2020 2020-01-04T18:02:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Проводится доследственная проверка по факту гибели женщины на пожаре в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 4 января 2020 года днем жильцы многоквартирного дома на улице Вологодской города Саратова заметили дым, идущий из окна квартиры, расположенной на третьем этаже и вызвали пожарную службу.

После тушения возгорания огнеборцы обнаружили в комнате на диване тело 48-летней хозяйки жилища. Признаков насильственной смерти на ее теле не обнаружено.

По предварительной версии причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В жилище не было газа и электричества.

Проводится судебно-медицинское исследование с целью определения точной причины смерти женщины, обстоятельства произошедшего выясняются, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU