В новогодние праздники на маршруты вышли более 300 мусоровозов

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:41:18+03:00

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В новогодние дни мусоровывозящие компании отработали без сбоев и обеспечили вывоз ТКО с более чем 12 000 контейнерных площадок в зоне деятельности 1 Регионального оператора. В праздники на маршруты вышли более 300 единиц спецтехники.

- Мы внимательно отслеживаем, как работают мусоровывозящие компании в праздничные выходные. Всеми подрядными и субподрядными организациями маршруты и графики вывоза были соблюдены. К сожалению, были сложности с подъездом к контейнерным площадкам во дворах жилых домов из-за блокировки автомобилями. Но, надо отметить, что в этом году таких случаев было меньше, чем в 2019 году, – заявил директор Регоператора Михаил Андреев.

Как и в прошлом году были выявлены факты выброса елок с базаров в контейнеры для населения, что является нарушением. В соответствии с действующим законодательством юридические лица – собственники твердых коммунальных отходов, обязаны заключить договор с Регоператором на отдельный вывоз нераспроданных новогодних деревьев. Для граждан никаких дополнительных счетов за вывоз елок управляющая организация выставлять не в праве. Они относятся к крупногабаритным отходам, которые входят в состав ТКО.

Напомним с 10 января 2020 года Регоператор приступает к работе в 18 районах Правобережья Саратовской области и ЗАТО Светлый (Зона деятельности 2).

ИСТОЧНИК KP.RU