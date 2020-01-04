В Татищевском районе женщина на Mazda 6 устроила ДТП

4 Янв. 2020 2020-01-04T16:28:25+03:00

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Сегодня, 4 января, в Татищевском районе водительница Mazda 6 спровоцировала аварию.

Фото ГИБДД по Саратовской области

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным она потеряла управление, автомобиль выехал на полосу встречного движения и влетел в Toyota.

Фото ГИБДД по Саратовской области

В результате аварии пострадала гражданка, мужчина и трехлетняя девочка из салона автомобиля. Они госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU