2020-01-04T15:52:41+03:00
Происшествия

В столкновении иномарок в Татищевском районе пострадали трое взрослых и ребенок

Авария произошла в селе Полчаниновка
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 января, в районе села Полчаниновка Татищевского района на трассе Р-158 столкнулись Mazda 6 и Toyota Land Cruiser.

Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, пострадал 42-летний мужчина и 39-летняя женщина, ребенок из салона Mazda, а также 59-летний гражданин из салона внедорожника.

Их госпитализировали в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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