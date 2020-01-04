В столкновении иномарок в Татищевском районе пострадали трое взрослых и ребенок
Авария произошла в селе Полчаниновка
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Сегодня, 4 января, в районе села Полчаниновка Татищевского района на трассе Р-158 столкнулись Mazda 6 и Toyota Land Cruiser.
Как рассказали «КП-Саратов» в Облспасе, пострадал 42-летний мужчина и 39-летняя женщина, ребенок из салона Mazda, а также 59-летний гражданин из салона внедорожника.
Их госпитализировали в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу Саратова.
ИСТОЧНИК KP.RU