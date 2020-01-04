В Саратове за год прошли 233 сельхозярмарки выходного дня

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:45:15+03:00

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В 2019 году в Саратове прошло 233 сельхозярмарки «выходного дня».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве сельского хозяйства Саратовской области, реализовано 325 тонн картофеля, 880 тонн плодоовощных и бахчевых культур, 1165 тонн мяса в ассортименте, 290 тонн молока и молочной продукции, 5390 тыс. штук яиц, 155 тонн мяса птицы, 176 тонн рыбы и рыбных продуктов, в том числе живой – 72 тонны, 280 тонн хлебобулочных, макаронных, крупяных, кондитерских изделий, 170 тонны колбасных изделий и полуфабрикатов, 46 тонны растительного масла, 72 тонны сахара, 96 тонн меда и другие продукты питания.

В районах региона с начала 2019 года на 211 площадках состоялось 8,9 тыс.ярмарок, на которых продали 1450 тонн овощей и картофеля, 1005 тонн мяса в ассортименте, 4045 тыс. штук яиц, 738 тонн молочной продукции, 360 тонн рыбы, 155 тонн растительного масла и другие продукты питания.

ИСТОЧНИК KP.RU