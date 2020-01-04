В шести комплексных центрах Саратовской области открыты залы для занятий адаптивной физкультурой
В конце 2019 года в комплексных центрах Базарно-Карабулакского, Вольского, Воскресенского, Новоузенского, Ртищевского и Советского районов Саратовской области поставлено оборудование для спортзалов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, пожилые люди и инвалиды занимаются адаптивной физкультурой и спортом под руководством квалифицированных инструкторов на беговых дорожках, тренажерах, фитболах, ковриках для занятий гимнастикой и йогой.
Кроме того, в комплексных центрах социального обслуживания населения области создаются творческие художественные мастерские, театральные и вокальные студии, а также клубы по интересам.
ИСТОЧНИК KP.RU