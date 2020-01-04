В шести комплексных центрах Саратовской области открыты залы для занятий адаптивной физкультурой

4 Янв. 2020 2020-01-04T15:23:36+03:00

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В конце 2019 года в комплексных центрах Базарно-Карабулакского, Вольского, Воскресенского, Новоузенского, Ртищевского и Советского районов Саратовской области поставлено оборудование для спортзалов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, пожилые люди и инвалиды занимаются адаптивной физкультурой и спортом под руководством квалифицированных инструкторов на беговых дорожках, тренажерах, фитболах, ковриках для занятий гимнастикой и йогой.

Кроме того, в комплексных центрах социального обслуживания населения области создаются творческие художественные мастерские, театральные и вокальные студии, а также клубы по интересам.

ИСТОЧНИК KP.RU