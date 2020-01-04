2020-01-04T15:16:43+03:00
Происшествия

Под Саратовом спасатели эвакуировали с острова больную сахарным диабетом женщину

У гражданки закончилось лекарство для уколов
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 января, спасатели эвакуировали с острова Дубовая Грива в районе турбазы «Надежда» 40-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, а также их 65-летнюю спутницу, которая больна сахарным диабетом.

Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, граждане пришли на остров по льду 31 декабря. Назад они вернуться не смогли, так как лед затопило водой.

У пенсионерки закончилсоь лекарство для уколов.

Троицу доставили на берег, от дальнейшей помощи граждане отказались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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