Под Саратовом спасатели эвакуировали с острова больную сахарным диабетом женщину
У гражданки закончилось лекарство для уколов
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Сегодня, 4 января, спасатели эвакуировали с острова Дубовая Грива в районе турбазы «Надежда» 40-летнего мужчину и 36-летнюю женщину, а также их 65-летнюю спутницу, которая больна сахарным диабетом.
Как сообщили «КП-Саратов» в Облспасе, граждане пришли на остров по льду 31 декабря. Назад они вернуться не смогли, так как лед затопило водой.
У пенсионерки закончилсоь лекарство для уколов.
Троицу доставили на берег, от дальнейшей помощи граждане отказались.
ИСТОЧНИК KP.RU