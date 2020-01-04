Взят под стражу житель Аркадака, который зарезал мужчину в новогоднюю ночь

4 Янв. 2020 2020-01-04T14:43:35+03:00

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Расследование уголовного дела по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего» продолжается.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, 1 января около часа ночи 30-летний житель Аркадака отправился в круглосуточный магазин на улице Ленина. Он купил минеральную воду и стал общаться с продавцом через окно. В этот момент к торговой точке подошел пьяный 38-летний мужчина, который с силой толкнул беседующего гражданина.

Тот повалил буяна на землю и получил в ответ на это удар ножом в область правого бедра. Нападавший скрылся, а продавец вызвала скорую помощь.

Медики экстренно госпитализировали пострадавшего, однако он скончался по пути в больницу. Согласно судебно-медицинскому исследованию причиной смерти потерпевшего стала колото-резаное ранение бедра с повреждением бедренной артерии, обильная кровопотеря.

Предполагаемого преступника задержали, выяснилось, что он имеет непогашенные судимости и не раз привлекался к уголовной ответственности.

Мужчина признал свою вину, его заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU