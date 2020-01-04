В Ершовском районе угарным газом насмерть отравился мужчина

4 Янв. 2020 2020-01-04T13:44:12+03:00

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Организована доследственная проверка по факту гибели 59-летнего мужчины в Ершовском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным 4 января трое жителей села Орлов-Гай пришли в гости к приятелю, но на стук в дверь никто не отозвался.

Один из мужчин зашел в дом и почувствовал запах газа и сильный жар. Он сразу же перекрыл подачу газа в газовый котел и обнаружил труп хозяина дома лежащим на полу, о чем сообщил в полицию.

Осмотр места происшествия показал, что помещение отапливалось печью типа «галанка», шибер который был закрыт. В качестве основной версии о причине гибели мужчины рассматривается отравление угарным газом.

После судебно-медицинского исследования с целью установления причины смерти мужчины и выяснения обстоятельств трагедии будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU