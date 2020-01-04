2020-01-04T12:44:29+03:00
Общество

В краеведческом музее Энгельса работает экспозиция «Новый город иллюзий»

Гости мероприятия могут узнать больше о культурной жизни города
Дарья Вострикова
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В Энгельсском краеведческом музее работает уникальная экспозиция «Новый город иллюзий», которая организована благодаря победе в IV Конкурсе музейных проектов программы Российского фонда культуры «Гений места. Новое краеведение».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, гости мероприятия могут узнать больше о культурной жизни города 1920-1930-х гг., особый импульс развитию которой придал статус столицы Автономной Республики немцев Поволжья.

Директор учреждения и руководитель проекта «Новый город иллюзий» Дмитрий Решетов рассказал, что атмосферу эпохи передают экспонаты, документы, фотоматериалы. В основу мультимедиа контента вошли материалы из фондов Энгельсского краеведческого музея и Государственного исторического архива немцев Поволжья, Государственного архива новейшей истории Саратовской области. «Новый город иллюзий» раскрывает малоизвестные факты из истории нашего региона.

Также представлены видеоматериалы из Российского государственного архива кинофотодокументов Красногорска, документальные кадры жизни города в период, когда город был столицей Республики немцев Поволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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