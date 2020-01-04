В Саратове рецидивист проник в дом через окно и украл инструменты

4 Янв. 2020 2020-01-04T12:40:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 32-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 2 на 3 января кто-то отжал пластиковое окно его дома и унес болгарку, циркулярку, цепную пилу, шуруповерт, перфоратор, планшет.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний житель поселка Никольский из Татищевского района Саратовской области.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU