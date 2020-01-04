2020-01-04T12:40:14+03:00
Происшествия

В Саратове рецидивист проник в дом через окно и украл инструменты

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 32-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 2 на 3 января кто-то отжал пластиковое окно его дома и унес болгарку, циркулярку, цепную пилу, шуруповерт, перфоратор, планшет.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний житель поселка Никольский из Татищевского района Саратовской области.

Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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