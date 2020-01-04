В Саратове рецидивист проник в дом через окно и украл инструменты
Мужчину задержали
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу у 32-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, в ночь с 2 на 3 января кто-то отжал пластиковое окно его дома и унес болгарку, циркулярку, цепную пилу, шуруповерт, перфоратор, планшет.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 42-летний житель поселка Никольский из Татищевского района Саратовской области.
Мужчина признался в содеянном, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU