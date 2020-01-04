2020-01-04T12:01:51+03:00
Общество

Из детдома в Балакове сбежали две девочки

Предположительно воспитанницы находятся в Саратове
Дарья Вострикова
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Из балаковского детдома 2 января в 14:15 ушли две несовершеннолетние девочки – «Мария Ш. и Анастасия Г. ».

Об этом сообщает страница учреждения «ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаково» соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники центра искали подростков самостоятельно, пытались выйти с ними на контакт через соцсети, опросили детей, оповестили родственников, составили подробную ориентировку, распечатали фотографии.

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После этих мер пришлось обратиться в полицию.

Предположительно девочки находятся в Саратове.

В поисках помогают выпускники центра, которые сейчас живут и учатся в областном центре.

Руководство учреждения призвало всех неравнодушных горожан помочь найти воспитанниц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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