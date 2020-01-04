На пожаре в Федоровском районе погибли двое мужчин
Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре двух мужчин в Федоровском районе.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным в ночь с 2 на 3 января жители села Долина заметили горящий дом, в котором проживала 40-летняя женщина с возлюбленным.
Соседи вызвали пожарных и бросились помогать односельчанам. Они спасли гражданку, которая пыталась уйти самостоятельно, но потеряла сознание.
Из-за сильного задымления помещения помочь ее 37-летнему сожителю соседи не смогли.
Пожарные локализовали возгорание и обнаружили в доме тело 37-летнего сожителя женщины и 46-летнего местного жителя.
Осмотр места происшествия показал, что мужчины скончались не от насильственной смерти.
По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.
Проводятся судебно-медицинские исследования с целью определения точной причины смерти мужчин, устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU