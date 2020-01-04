На пожаре в Федоровском районе погибли двое мужчин

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:55:33+03:00

Трагедия произошла в ночь с 2 на 3 января

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Следователи проводят проверку по факту гибели на пожаре двух мужчин в Федоровском районе.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, по предварительным данным в ночь с 2 на 3 января жители села Долина заметили горящий дом, в котором проживала 40-летняя женщина с возлюбленным.

Соседи вызвали пожарных и бросились помогать односельчанам. Они спасли гражданку, которая пыталась уйти самостоятельно, но потеряла сознание.

Из-за сильного задымления помещения помочь ее 37-летнему сожителю соседи не смогли.

Пожарные локализовали возгорание и обнаружили в доме тело 37-летнего сожителя женщины и 46-летнего местного жителя.

Осмотр места происшествия показал, что мужчины скончались не от насильственной смерти.

По предварительной версии, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем при курении.

Проводятся судебно-медицинские исследования с целью определения точной причины смерти мужчин, устанавливаются обстоятельства произошедшего, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU