В новогодние праздники работает ярмарка «Резная сказка Хвалынска»
В Хвалынске с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года проходит рождественская ярмарка «Резная сказка Хвалынска».
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований области, на Соборной площади расположены украшенные орнаментом и декоративными элементами, а также столярами павильоны.
Ежедневно место посещают порядка 1 тыс.человек, здесь установлены фотозоны, посетителям предлагаются вкусные угощения.
Отметим, что это один из привлекательных объектов для туристов наряду с горнолыжной трассой и национальным парком.
Всего за праздничные дни Хвалынский район посетили свыше 32 тыс.человек.
ИСТОЧНИК KP.RU