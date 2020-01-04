В новогодние праздники работает ярмарка «Резная сказка Хвалынска»

4 Янв. 2020 2020-01-04T11:11:18+03:00

Здесь есть фотозоны и угощения

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В Хвалынске с 28 декабря 2019 года до 7 января 2020 года проходит рождественская ярмарка «Резная сказка Хвалынска».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве по делам территориальных образований области, на Соборной площади расположены украшенные орнаментом и декоративными элементами, а также столярами павильоны.

Ежедневно место посещают порядка 1 тыс.человек, здесь установлены фотозоны, посетителям предлагаются вкусные угощения.

Отметим, что это один из привлекательных объектов для туристов наряду с горнолыжной трассой и национальным парком.

Всего за праздничные дни Хвалынский район посетили свыше 32 тыс.человек.

ИСТОЧНИК KP.RU