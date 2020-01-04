2020-01-04T10:35:05+03:00
Общество

Бизнес-окна центров «Мои документы» посетили свыше 70 тыс. саратовских предпринимателей

Приведена статистика за год
Дарья Вострикова
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За 2019 год в специализированных бизнес-окнах и бизнес-зонах центров «Мои документы» Саратовской области зарегистрировано порядка 72 тыс. обращений предпринимателей.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве экономического развития региона, помимо 70 государственных и муниципальных услуг, бизнесмены могли воспользоваться 118 сервисами региональных организаций инфраструктуры поддержки. Есть 15 дополнительных услуг, таких как открытие расчетного счета в банке или технологическое присоединение к электросетям.

Кроме того, проводятся консультации о действующих в области региональных и федеральных мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

Граждане могли узнать больше о микрозаймах на льготных условиях, поручительстве при кредите, на поддержку какого фонда может рассчитывать то или иное предприятие, записаться на обучающие мероприятия.

Наиболее востребованные услуги – регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним, услуги по подаче уведомления о начале отдельных видов деятельности, а также услуги Федеральной налоговой службы и федеральной Корпорации МСП, в том числе услуга по регистрации на портале Бизнес-навигатор МСП.

Напомним, в настоящее время бизнес-окна открыты в двух центрах «Мои документы» Саратова, по одному в Энгельсе, Балакове, Петровске и Вольске.

ИСТОЧНИК KP.RU

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