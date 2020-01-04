Сельчанин украл у жительницы Саратова технику на 100 тыс.рублей

4 Янв. 2020 2020-01-04T10:28:34+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 53-летней безработной женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 9 по 18 декабря неизвестные сломали навесной замок в доме на Зенитной улице, проникли внутрь и украли телевизор Тоshiba, плеер, музыкальный центр, кухонный комбайн, индукционную плиту, лобзик, шуруповерт, перфоратор, болгарку.

Сумма ущерба составила 100 тыс. рублей.

Выяснилось, что к преступлению причастен 42-летний рецидивист, который во всем признался.

Мужчину задержали, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU