2020-01-04T09:38:35+03:00
Общество

В Саратове библиотека для слепых получила оборудование для тифлокомментирования

Это новая социальная услуга
Дарья Вострикова
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В рамках гранта программы «Особый взгляд» Областная специальная библиотека для слепых, находящаяся в Саратове, получила оборудование для тифлокомментирования от московского Благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры региона, по словам директора учреждение Ольги Новиковой, это новая социальная услуга, которая оказывает неоценимую помощь слабовидящим людям составлять представление об окружающем их мире.

Сотрудник областной специальной библиотеки для слепых прошла обучение в Институте профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всероссийского общества слепых «Реакомп» по дополнительной профессиональной программе в рамках реализации социально значимого проекта «Развитие тифлокомметирования в городах России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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