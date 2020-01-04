Под Саратовом парень разбил кирпичом окно магазина ради кражи денег
Завершить преступление он не смог
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Полиция Перелюбского района раскрыла кражу из магазина в селе Смородинка.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 18 на 19 декабря неизвестные кирпичом разбили окно в местном магазине.
Вчера, 3 января, выяснилось, что к преступлению причастен 21-летний парень, который проник в торговую точку и пытался похитить 2 тыс. рублей, однако из-за независящих от него обстоятельств не смог закончить преступление.
Юноша признался в содеянном, на него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU