Под Саратовом парень разбил кирпичом окно магазина ради кражи денег

4 Янв. 2020 2020-01-04T09:35:08+03:00

Завершить преступление он не смог

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Полиция Перелюбского района раскрыла кражу из магазина в селе Смородинка.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, в ночь с 18 на 19 декабря неизвестные кирпичом разбили окно в местном магазине.

Вчера, 3 января, выяснилось, что к преступлению причастен 21-летний парень, который проник в торговую точку и пытался похитить 2 тыс. рублей, однако из-за независящих от него обстоятельств не смог закончить преступление.

Юноша признался в содеянном, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU