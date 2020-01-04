4 Янв. 2020 2020-01-04T08:38:01+03:00

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В Балакове прошел региональный форум «Здоровью - Да!», в котором приняли участие 200 студентов среднеспециальных местных учебных заведений, а также Вольска.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения Саратовской области, участники соревновались в номинации «Лучший ролик по ЗОЖ», презентовали плакаты по профилактике ВИЧ-инфекции.

Лучшим признали видео с участием чемпиона Европы по плаванию - студента Губернаторского автомобильно-электромеханического техникума.

Отметим, что главным призывом форума стал: «Знай свой ВИЧ-статус, умей себя защитить». В завершение мероприятия студенты организовали флешмоб «Здоровое будущее».

Мероприятие организовал Саратовский областной центр медпрофилактики в рамках регионального проекта «Укрепление общественного здоровья» нацпроекта «Демография».

ИСТОЧНИК KP.RU