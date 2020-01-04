В Энгельсе мужчина украл у своей возлюбленной золотые серьги и кольца
Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей
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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 35-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 23 по 25 августа ее 37-летний сожитель унес золотые серьги и шесть колец из такого же материала.
Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали. Выяснилось, что он сдал украшения в ломбард, изъят залоговый билет.
На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU