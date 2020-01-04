В Энгельсе мужчина украл у своей возлюбленной золотые серьги и кольца

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:34:13+03:00

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Полиция Энгельсского района раскрыла кражу у 35-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с 23 по 25 августа ее 37-летний сожитель унес золотые серьги и шесть колец из такого же материала.

Сумма ущерба составила 120 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали. Выяснилось, что он сдал украшения в ломбард, изъят залоговый билет.

На мужчину завели уголовное дело, после чего отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU