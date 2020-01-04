В театре оперы и балета Саратова на каникулах пройдут шесть представлений для детей

4 Янв. 2020 2020-01-04T08:30:42+03:00

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С 22 декабря в Саратовском академическом театре оперы и балета стартовали Новогодние интермедии. Это сказочные представления у театральной ёлки.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, режиссером представлений стал Андрей Сергеев. За его плечами 10 лет постановок.

Он отметил, что на смену героям народных сказок пришли персонажи советского наследия – Чебурашка, Крокодил Гена. Артисты вкладывают душу в работу, поют вживую, не под фонограмму.

Так, увидеть спектакль «Белоснежка и семь гномов» можно 4 января в 10:15 и 15:15, «Теремок» в 10:15 5 и 8 января, «Щелкунчик» 6 января в 10:15 и 17:15.

ИСТОЧНИК KP.RU