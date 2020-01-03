В Заводском районе пенсионер насмерть забил мужчину
Следователи обнаружили 1 января 2020 года в квартире дома на Ново-Астраханском шоссе Саратова тело 49-летнего мужчины с множественными ссадинами и кровоподтеками на голове, теле и конечностях.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, судебно-медицинское исследование показало, что причиной его смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.
Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
По подозрению в преступлении задержан 62-летний мужчина. Решается вопрос о его заключении под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU