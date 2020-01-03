В Заводском районе пенсионер насмерть забил мужчину

3 Янв. 2020 2020-01-03T19:36:09+03:00

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Следователи обнаружили 1 января 2020 года в квартире дома на Ново-Астраханском шоссе Саратова тело 49-летнего мужчины с множественными ссадинами и кровоподтеками на голове, теле и конечностях.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, судебно-медицинское исследование показало, что причиной его смерти стала тупая травма головы с кровоизлиянием головного мозга.

Возбуждено уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

По подозрению в преступлении задержан 62-летний мужчина. Решается вопрос о его заключении под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU