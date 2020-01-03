Три человека пострадали при столкновении ВАЗ и Audi в Заводском районе
Авария произошла на перекрестке
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Сегодня, 3 января, на пересечении Ново-Астраханского шоссе и 5-го Динамовского проезда в Заводском районе Саратова произошло ДТП.
По информации портала «ЧП Саратов»,дорогу не поделили ВАЗ-2114 и Audi-80.
Пострадали трое человек: водителя отечественного авто госпитализирует реанимационная служба Облспаса.
Остальные участники аварии отказались ехать в больницу.
На месте также работает бригада скорой помощи, пожарные, сотрудники ДПС.
Обстоятельства аварии выясняются.
ИСТОЧНИК KP.RU