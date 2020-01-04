2020-01-04T07:49:35+03:00
Общество

В Саратовской области будет снежная суббота

Утром ожидается туман
Дарья Вострикова
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Сегодня, 4 января, в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, утром местами будет туман с видимостью 500 и менее метров, небольшой снег.

День пройдет без существенных осадков.

Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м\с, местами его порывы достигнут 14 м/с.

На дорогах будет скользко.

Температура днем будет колебаться в значениях от +1 до -4 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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