В Саратовской области будет снежная суббота
Утром ожидается туман
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Сегодня, 4 января, в Саратовской области будет облачная погода с прояснениями.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном Гидрометцентре, утром местами будет туман с видимостью 500 и менее метров, небольшой снег.
День пройдет без существенных осадков.
Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 м\с, местами его порывы достигнут 14 м/с.
На дорогах будет скользко.
Температура днем будет колебаться в значениях от +1 до -4 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU