Под Аткарском водитель ВАЗа устроил массовое ДТП

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:53:19+03:00

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Сегодня, 3 января, в 10:15 на 572 км трассы, ведущей из Нижнего Новгорода в Саратов, на автоподъезде к Аткарску 32-летний водитель ВАЗ-2110 устроил массовое ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» в областном УГИБДД, мужчина на скорости влетел в Volkswagen под управлением 32-летнего гражданина.

От удара иномарку отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в Kia, которую вел 31-летний мужчина.

В результате аварии водителя ВАЗа госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU