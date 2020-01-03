2020-01-03T16:14:40+03:00
Общество

С 3 января почтовые отделения Саратовской области работают в обычном режиме

Известен режим работы в новогодние праздники
Дарья Вострикова
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В Саратовской области отделения «Почты России» 3, 4, 5, 6 и 8 января 2020 года будут работать в обычном режиме.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе УФПС Саратовской области АО «Почта России», 1, 2 и 7 января являются для учреждений выходными.

Отметим, что для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. В праздничные дни она осуществляется по согласованию с региональным отделением Пенсионного фонда РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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