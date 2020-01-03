В 2020 году благоустроят парки в 42 районах Саратовской области

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:10:17+03:00

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В 2020 году в рамках национального проекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, будут благоустроены общественные территории во всех 42 районах Саратовской области.

- На 2020 год в бюджете предусмотрено 747 млн рублей. На эти средства планируется отремонтировать 101 общественную территорию и не менее 100 дворов. Парки, площади и скверы для благоустройства выбрали сами жители в ходе рейтинговых голосований и общественных обсуждений, – сказал министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачёв.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве строительства и ЖКХ Саратовской области, в Саратове запланированы работы на площади Кирова, бульваре на 2-й Садовой улице, от сквера борцов революции 1905 года до улицы Серова, смотровых площадок напротив аэровокзала и в Парке Победы, площади перед «ДК «Россия» и сквера на Московском шоссе.

В Вольске благоустроят скверы – в районе Революционной улицы и у шестой школы.

Отметим, что на каждый из объектов заключен договор с подрядчиком на контроль качества. Гарантия составляет не менее 36 месяцев. Если в это время выявят дефекты, их будет устранять организация за свой счет.

ИСТОЧНИК KP.RU